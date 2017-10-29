Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ariş'teki uluslararası yola döşenen patlayıcı polis aracının geçişi sırasında infilak etti. Patlamada, 2 polisin hayatını kaybettiği, 9'unun yaralandığı ifade edildi. Söz konusu saldırının sorumluğunu henüz üstlenen olmadı. Bu arada Mısır basınında yer alan haberlerde, güvenlik güçleri olaydan birkaç saat önce Ariş'te kontrol noktasını hedef alan terör saldırısının önlendiği ifade edilirken, olayda 4 saldırganın öldürüldüğü aktarıldı. Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana Sina'daki birçok ilde "terörist ve tekfirci" olarak nitelendirdiği unsurlara yönelik operasyonlar düzenliyor. Ülkenin kuzeyindeki Sina'da Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve adını "Sina Vilayeti" olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü gibi bazı silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.