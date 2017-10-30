Bugün IKBY Parlamentosunda çıkan olayların ardından Irak'ın kuzeyindeki Zaho'da KDP ile bölgenin muhalif partisi Goran arasında çıkan olaylar kameralara böyle yansıdı.
Zaho'da Goran hareketinin parti binası yakıldı
30.10.2017 - 00:08 | Son Güncelleme: 30.10.2017 - 00:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bugün IKBY Parlamentosunda çıkan olayların ardından Irak'ın kuzeyindeki Zaho'da KDP ile bölgenin muhalif partisi Goran arasında çıkan olaylar kameralara böyle yansıdı.
Etiketler : zaho,ırak,ıkby,
515359 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/515359.aspx
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