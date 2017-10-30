Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, Rusya ve İran heyetleri, Kazakistan’ın başşehri Astana’da, 30-31 Ekim’de yedincisi düzenlenecek Suriye konulu toplantı öncesinde Astana’daki JW Marriot Otel’de ikili ve üçlü teknik görüşmeler yapıldı. Suriye’deki ateşkesin garantörü Türkiye, Rusya ve İran’ın teknik heyetlerin görüşmeleri ikili ve üçlü formatta gerçekleşti. Astana’da, askerî muhalefet ve Esad rejimi heyetleri hazır bulunurken, Birleşmiş Milletler (BM), ABD ile Ürdün temsilcileri gözlemci olarak yer alıyor. İdlib gerginliği azaltma bölgesinde Türkiye, Rusya ve İran gözlem güçlerinin konuşlanma süreçlerine ilişkin ayrıntılar, esirler ve tutukluların serbest bırakılması başlıca gündem maddelerini oluşturuyor. Toplantıda, Irak ve Çin gibi yeni gözlemci ülkelerin katılımı da değerlendiriliyor.

14-15 Eylül’deki son toplantıda Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki İdlib’de gerginliği azaltma bölgesinin sınırları konusunda anlaşma sağlanmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 12 Ekim’de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmak amacıyla bölgeye intikal etmeye başlamıştı. İntikalin sona erip, TSK’nın gözlem misyonunun başlamasının ardından Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan Rus güçlerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesinin dış kısmında, rejim ile muhaliflerin cephe hattında konuşlanması bekleniyor.