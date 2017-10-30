Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2 yıldan fazladır çatışmaların devam ettiği, insani şartların ağırlaştığı ve altyapının zarar gördüğü Yemen'e Türkiye'den 175 ton un götürüldü. Yapılan gıda yardımı, Aden Körfezi'nin sonunda Yemen kıyılarına 500 kilometre mesafede yer alan 4 adacıktan oluşan Sokatra vilayetindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin destek verdiği meşru yönetim yanlısı gruplar arasındaki çatışmalar, ülkenin çeşitli kentlerinde devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN YARDIMLARI 'TÜRK BEKLENİLENDİR' SÖZLERİNİ HATIRLATTI



Son yıllarda insani şartların altında yaşama mücadelesi veren birçok yere yardım eden Türkiye, Yemen'e bir kez daha el uzattı. Türkiye'nin yardımları Tufan Gündüz'ün daha önce anlatmış olduğu bir yaşanmış hikayeyi akıllara getirdi.

Yıllar önce Prof DR. Tufan Gündüz, 2009 yılında Bosna'dayken yaşanmış bir anıyı Pelin Çift ile Gündem Ötesi programında anlatmış ve izleyenleri gözyaşlarına boğmuştu.