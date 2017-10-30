Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saygın haber sitesi Politico tarafından kamuoyuna duyurulan ziyaretin içeri hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.



İsrail merkezli Haaretz gazetesi ise görüşmenin amacının İsrail-Filistin meselesine ilişkin barış temasları olduğu belirtildi. Trump'ın İsrail-Filistin krizindeki temsilcisi Jason Greenblatt'ın da Kushner'in yanında yer aldığı Greenblatt'ın Ürdün, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yetkililerle konuştuğu ifade edildi.

İddialar arasında Kushner'in İsrail-Filistin krizinde önemli etki sahibi olan Mısır gibi ülkeleri Suudi Arabistan üzerinden etkilemeye çalıştığı da yer alıyor.



Kushner, bu yıl üçüncü kez Suudi Arabistan'a giderken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman arasında iyi bir dostluk kurulduğu ifade ediliyor.



Kushner, ABD ile Suudi Arabistan arasında 110 milyar dolar değerinde silah anlaşması imzalanmasında önemli bir rol oynamıştı.