İran, Kuzey Irak'la sınır kapılarındaki tüm sınırlamalar kalkacak açıklaması yaptı.15 Ekim tarihinde Irak Dışişleri Bakanlığı, hükümetin talebi üzerine, İran'ın, IKBY ile sınır kapılarını kapattığını duyurmuştu.Bakanlık Sözcüsü Ahmet Mahcub yaptığı yazılı açıklamada, "İran, merkezi yönetimin talebi üzerine IKBY ile sınır kapılarını kapattı." ifadelerini kullanmıştı.
İran, Kuzey Irak'a sınır kapılarını açıyor
30.10.2017 - 12:47 | Son Güncelleme: 30.10.2017 - 12:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Reuters'ın son dakika haberi olarak verdiği habere göre İran, Kuzey Irak'a sınır kapılarını açacağını açıkladı.
Etiketler : İran,Kuzey Irak,IKBY,
515505 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/515505.aspx
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