Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran, Kuzey Irak'la sınır kapılarındaki tüm sınırlamalar kalkacak açıklaması yaptı.15 Ekim tarihinde Irak Dışişleri Bakanlığı, hükümetin talebi üzerine, İran'ın, IKBY ile sınır kapılarını kapattığını duyurmuştu.Bakanlık Sözcüsü Ahmet Mahcub yaptığı yazılı açıklamada, "İran, merkezi yönetimin talebi üzerine IKBY ile sınır kapılarını kapattı." ifadelerini kullanmıştı.