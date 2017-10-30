Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuveyt Emiri olarak da bilinen es-Sabah, son olarak Mecliste 15'inci yasama döneminin ikinci olağan toplantısında konuşan Şeyh Sabah, Körfez krizinin uzamasının bölgeye vereceği zarara işaret ederek, "Körfez krizi, umut ve dileklerimizin aksine büyüme potansiyeli taşıyor." ifadelerini kullanmış, Körfez krizinin uzamasının bölge ülkeleri ve halkları için yıkıcı etkileri olabileceği uyarısında bulunmuştu.

KUVEYT'TEN LNG İÇİN GERİ ADIM ATMIŞTI

Katar ile diplomatik ilişkilerini kesen Kuveyt de Katar'dan LNG alan ülkeler arasında yer alıyor. Katar ile ilişkileri kesince LNG satışında ABD ve Rusya'ya muhtaç kalan Kuveyt, Katar ile ilişkileri düzeltmek için geri adım atmıştı.

ABD ve Rusya'dan LNG alması durumunda maliyetin artacağını gören Kuveyt Dışişleri Bakanı, Katar ile diyalog kurma konusunda istekli olduklarını ifade etmişti.