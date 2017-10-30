Herwart kasırgası, orta ve kuzey Avrupa bölgelerinde büyük tahribata yol açtı. Kasırga, Almanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nde en az 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Polonya’da ve Çek Cumhuriyetinde binlerce kişi elektriksiz kalırken, Almanya’nın Hamburg şehrinde bir çok bölge sular altında kaldı. Almanya’nın bazı bölgelerinde demiryolları seferleri askıya alındı. Çek Cumhuriyeti’nde de demiryolları ve kara yollarının bazılarının tahrip olduğu bildirildi.
Herwart kasırgasında ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi
30.10.2017 - 16:43 | Son Güncelleme: 30.10.2017 - 16:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nde etkili olan Herwart kasırgasında ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi.
Etiketler : Almanya,Polonya,Çek Cumhuriyeti,Herwart,
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