Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Herwart kasırgası, orta ve kuzey Avrupa bölgelerinde büyük tahribata yol açtı. Kasırga, Almanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nde en az 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Polonya’da ve Çek Cumhuriyetinde binlerce kişi elektriksiz kalırken, Almanya’nın Hamburg şehrinde bir çok bölge sular altında kaldı. Almanya’nın bazı bölgelerinde demiryolları seferleri askıya alındı. Çek Cumhuriyeti’nde de demiryolları ve kara yollarının bazılarının tahrip olduğu bildirildi.