Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kyodo'nun haberine göre, Japonya'yı ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve Savunma Bakanı Itsunori Onodera ile bir araya geldi.

Stoltenberg, Bakan Kono ile görüşmesinden önce basına yaptığı açıklamada, NATO ve Japonya'nın, Kuzey Kore ile ilgili meseleler dahil "müşterek zorlukları" ele aldığını, Japonya'nın, NATO'nun Avrupa dışında "uzun süreli" ortağı olduğunu söyledi.

Kono da Doğu Asya'nın güvenlik anlamında "çok zor bir dönem" geçirdiğini ifade ederek NATO'nun Pyongyang yönetimiyle ilgili meselelerin çözümünde kendilerine destek vermesini ümit ettiğini dile getirdi.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Stoltenberg ve Kono'nun Kuzey Kore'ye "baskıyı üst seviyeye" çıkarmanın gerekliliği konusunda hemfikir olduğu belirtildi.

İkili, deniz güvenliği ve siber saldırılara karşı iş birliğini artırma konusunda fikir birliğine vardı.

Savunma Bakanlığı da Onodera'nın Stoltenberg ile görüşmesinde, Kuzey Kore'nin Avrupa dahil uluslararası topluma "eşi benzeri görülmemiş, tehlikeli ve eli kulağında bir tehdit" olduğunu ifade ettiğini duyurdu.

Stoltenberg, bu görüşmede de NATO ülkelerinin, meselenin barışçıl biçimde çözülmesi amacıyla Kuzey Kore'ye ekonomik yaptırımlar ve siyasi baskı uygulayacağını bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 4 günlük Japonya ziyaretinin ardından çarşamba günü Güney Kore'ye geçecek. Stoltenberg, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile de bir araya gelecek.