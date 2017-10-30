Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bloomberg News'in haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler, şu an yüzde 35 olan kurumlar vergisi oranının 2022'ye kadar kademeli olarak yüzde 20'ye düşürülmesini müzakere ediyor.

Daha önce tek hamlede yüzde 20'ye indirilmesi planlanan kurumlar vergisinin her yıl birkaç puan düşürülmesinin görüşüldüğü iddia edilen haberde, Cumhuriyetçilerin ilk aşamada gelecek yıldan itibaren 3 puanlık indirime gitmeyi değerlendirdikleri kaydedildi.

Piyasalarda vergi indirimlerinin kademeli olabileceğine yönelik iddiaları takiben dalgalanmalar yaşanıyor. New York borsasında endeksler, söz konusu haberin ardından kayıplarını artırırken, 10 yıllık ABD devlet tahvili faizi yüzde 2,42'den yüzde 2,37'ye geriledi.