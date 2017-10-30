Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslamofobi Gözlemevi tarafından yayımlanan, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan raporda, "Bu dönem zarfında İslamofobi konusunda farkedilir bir gerileme yaşandı. Son 4 yılla kıyaslandığında gerileme çok açık bir şekilde kendini belli ediyor." denildi.

İslamofobiyi kışkırtan haberlerde azalmanın yaşandığı ifade edilen raporda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslümanlara karşı nefret söylemlerini güçlendiren sert tutumunun, Müslümanları kucaklayan ve onlara hakaret etmeyi reddeden karşıt bir cephe oluşmasına yardımcı olduğu kaydedildi.

Karşıt cephenin, "Müslümanlarla birlikte yaşamayı reddeden söylemlerin, beyaz ırkçı gruplar tarafından dillendirildiği" şeklinde ABD kamuoyunda bir bilinç oluşturduğu ifade edilen raporda, gözlemin yapıldığı 3 ayda ABD'de, başkanlık için seçim kampanyalarının yürütüldüğü döneme kıyasla İslamofobi eğiliminde gerilemenin yaşandığı aktarıldı.

Avrupa'da aşırı sağın yükselişi konusunda uyarıda bulunulan raporda, bu yükselişin İslam konusunda korku uyandıran konuşmalar ve sığınmacıların Avrupa halkının genel dokusuna entegre olamaması endişesinden kaynaklandığı ifade edildi.