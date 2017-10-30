Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, Al Halife, başkent Manama'daki el-Kudaybiye Sarayı'nda başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısında, "Katar, bugün sözleşme ve antlaşmaların yanı sıra Körfez İşbirliği Konseyi'ni (KİK) ayakta tutan bağlara saygı göstermediğini ispatladı ve KİK üyesi ülkelerin güvenliğini hedef alan politikalar izledi." dedi.Katar'ın "üslubunu düzelterek" Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın taleplerine olumlu karşılık vermesi gerektiğini ifade eden Al Halife, aksi halde Katar'ın yer alacağı Körfez zirveleri ve toplantılarına katılmayacaklarını söyledi.

KİK'in güçlü ve birbirine bağlı bir oluşum olduğuna dikkati çeken Al Halife, şunları kaydetti:

"Dışarıdan güç almaya çalışarak kardeşlerinin güvenliğini tehdit edenlere karşı daha kararlı adımlar atmanın zamanı gelmiştir. Hayırlı toplantılar ile zirvelerin, bu sistemin (KİK) iyiliğini istemeyen hatta engeller çıkaranla yapılması mümkün değildir."nSuudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.