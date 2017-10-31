Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya El-Ahrar televizyon kanalının Derne Yerel Meclisinde güvenlikten sorumlu bir yetkiliye dayandırdığı haberde, El-Fetayih bölgesinde kime ait olduğu henüz bilinmeyen uçaklar tarafından düzenlenen hava saldırısında 5'i çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Öte yandan, Derne Devrimciler Şura Konseyi Üyesi Hafız ed-Dabı ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıda 7'si kadın, 5'i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15'ten fazla kişinin yaralandığını söyledi.

Dabı, saldırıda bir evin hedef alındığını ve hala enkaz altından çıkarılmayı bekleyenler olduğunu ifade etti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Derne Mücahitleri Şura Konseyi, 2015 yılında terör örgütü DEAŞ'tan aldığı Derne kentini elinde tutuyor. Derne, ülkenin doğusunda General Halife Hafter güçlerinin kontrolünde olmayan tek kent konumunda bulunuyor.

Şura Konseyi, İslami gruplar tarafından, General Hafter'in "Bingazi'yi aşırı gruplardan temizlemek amacıyla" başlattığını ileri sürdüğü operasyona karşı 12 Aralık 2014'te kurulmuştu. Ülkede meşruiyet iddiasındaki hükümetlerden bağımsız hareket eden konsey, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü DEAŞ'la da mücadele ediyor.