Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in başkent Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İçişleri Bakanı ve Başbakan Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile Maliye Bakanı Ali Şerif el-Imadi ile görüşmelerinin ardından yazılı bir açıklama yapıldı.

Katar haber ajansı QNA'da yayımlanan açıklamada, bu ziyaretin Katar ile ABD arasındaki güçlü ilişkileri yansıttığı vurgulandı.

Her iki ülkenin terörün finansmanıyla mücadelede iş birliği konusunda hemfikir olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Katar ile ABD arasında 11 Temmuz'da imzalanan mutabakat zaptının terörün finansmanıyla mücadelede ilk adım olduğu kaydedildi.

Açıklamada Mnuchin'in, "Terörün finansmanıyla mücadelede farklı alanlardaki iş birliğimizi güçlendirme konusunda anlaştık. Bu alanlar, bölgede terörü finanse edenler hakkında bilgi alışverişini artırmayı içeriyor. ABD ve Katar bu konulardaki iş birliği düzeyini artıracak." ifadelerine yer verildi.

Maliye Bakanı Imadi ise Mnuchin ile görüşmesinin çok verimli geçtiğini belirterek, Katar'ın, Arap Yarımadası'nda El-Kaide, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine maddi yaptırımlar uygulanması konusunda ABD ile ortak çalıştığını aktardı.

Imadi, söz konusu mutabakat zaptının, Katar'ın terörle mücadelede ABD ile yürütülen ortak çabanın güçlendirilmesi yönündeki kararlılığını gösterdiğini sözlerine ekledi.