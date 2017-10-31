Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÇETİNER ÇETİN

Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türkiye’nin Afrin’e yönelik askeri yığınağını artırması üzerine Minnığ Askerî Havaalanı’nı Rusya’nın bölgedeki güçlerine teslim etti. YPG’nin bölgedeki 3 kritik noktada daha çekilmek için Rus yetkililerle görüşmeler yaptığı kaydedildi. Bölgedeki askeri kaynaklar, devir teslimin önceki gün itibari ile başladığı ve YPG’nin üstteki bayrak ve flamalarını da kaldırdığını bildirdi.

Hmeymim Üssü’nde görevli Alexander Ivanov gazetemize yaptığı açıklamada Minnığ Havaalanı’nın SDG’den teslim alındığı doğrulanırken “SNG ile birkaç kritik noktada daha çekilmesi ve tarafımıza devretmesi hususunda görüşüyoruz” dedi. Bölgedeki siyasi kaynaklar ise YPG’nin havaalanının muhtemel bir operasyonda zarar görmemesi için YPG tarafından bilinçli olarak teslim edildiğini ifade ediyor. Zira Minnığ askeri üssü bölgenin en kritik üssü olarak değerlendiriliyor. Kaynaklar, Rusya ile Türkiye arasındaki yapılan görüşmelerde, Türkiye’nin Tel Rıfat ve çevresindeki bölgelerin Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) teslim edilmesini hedeflediğini belirtirken, Rusya’nın ise bu bölgeleri rejime devredilmesi hususunda bir beklentisi olduğu kaydediliyor. Bölgedeki siyasi kaynaklar “Minnığ Havaalanı’nın Rus kuvvetlerine teslim edilmesi, geçici bir durumdur ve Özgür Suriye Ordusuna bağlı askerî bir grubun girişine kadar sürecektir. Bu grup daha önce oluşturuldu ve Ankara ile Moskova buna onay verdi. Bu grubun Elviye en-Nasr (Fırat Kalkanı gruplarından biri) olması ayrıca Rus kuvvetlerinin de tampon hattı oluşturması bekleniyor. SDG unsurları önceki gün gün çekilmeye başladı ve kendisine ait bütün araçları sabahleyin çıkardı. Keza bu unsurlar, kendilerine ait bütün bayrak ve flamaları da ortadan kaldırdı. Bununla eş zamanlı olarak Kefer Cenne Üssü’nden gelen Rus piyade birlikleri oraya girdi” dedi.



BİRÇOK BÖLGEDEN ÇEKİLECEKLER

Kaynaklar, SNG’nin Minnığ, Tel Rifat, Kefer Naya, Meranaz, Herbel, Deyr Cemal, Maryamin ve eş-Şevariga olmak üzere sınır bölgelerinden de çekileceğini belirtti. Zira TSK’nın bölgeye yönelik ciddi bir operasyon hazırlığı içinde olduğu ve SNG’nin da bölgede ülkenin Kuzey Doğusundaki ölçüde güçlü olmadığı ve bu sebeple çok kayıp vereceği endişesi ile Rus yetkililerle uzlaşma yolu aradıkları belirtiliyor.