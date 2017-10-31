Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede  tır parkının karşısındaki alanda 18 Eylül'de başlatılan, 7. Kolordu Komutanı  Tümgeneral Sinan Yayla sevk ve idaresinde, 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral  Ahmet Kurumahmut emir komutasında yürütülen tatbikata katılan Türk askerleri ile  Irak Silahlı Kuvvetleri birlikleri 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı Şehit Ercüment  Türkmen Kışlasından zırhlı araçlarla çıkış yaptı.

Siren sesleri eşliğinde iki ülke askerleri zırhlı araçlarla Habur  Sınır Kapısı'na doğru yöneldi. Askerler Türk ve Irak bayrakları ile Halil İbrahim Sınır Kapısı'na  ilerleyişini sürdürüyor.