Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail askerlerinin kampa baskın düzenleyip 3 Filistinli genci gözaltına almasının ardından askerlerle Filistinliler arasında çatışma çıktı. İsrail askerleri, taş atan Filistinlilere gerçek ve plastik mermiler ile göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak karşılık verdi.

3 FİLİSTİNLİ YARALANDI

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 3 Filistinlinin yaralandığı, bu kişilerin Ramallah'taki Filistin Medical Kompleks'e nakledildiği duyuruldu.



Olayda çok sayıda kişinin de gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi. İsrail askerleri zaman zaman Batı Şeria ve Kudüs'te, askeri tatbikat yapmak ya da gözaltına almak amacıyla Filistinlilere ait bölgelere baskın düzenliyor.