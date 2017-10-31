Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Washington Post gazetesinin elde ettiği Facebook'un Senatoya sunmayı planladığı belgelere göre, Rusya İnternet Araştırma Ajansı adlı bir grupla bağlantılı hesaplar, sosyal medya platformlarında seçim öncesi ve sonrası 80 binden fazla ileti paylaştı.

Haziran 2015 - Ağustos 2017 arasında paylaşılan ve 126 milyon Facebook kullanıcısına ulaştığı tahmin edilen bu iletiler genellikle ayrımcı sosyal ve siyasal mesajlar içeriyordu.

Gazetenin elde ettiği, Twitter'ın Senatoya sunmayı planladığı belgeye göre de şirket, aynı Rus grupla ilişkili 2 bin 752 hesap ve seçimler süresince 1,4 milyon defa tweet atan 36 bin bot hesap tespit ederek kapattı.

Google'dan ilk Rusya açıklaması

Google'ın blogunda yaptığı açıklamaya göre, aynı grupla bağlantılı Rus operatörler ABD seçmenlerini etkilemek amacıyla şirkete ait bazı platformları kullandı.

Şirket, video izleme platformu YouTube'da bu şekilde 43 saat içeriği bulunan bin 108 video paylaşan 18 kanal ve 4 bin 700 dolar değerinde Rus arama ve görüntü reklamı tespit etti.

Teknoloji devi, yüzde 3'ünden azının izlenme sayısı 5 bini geçen videoları paylaşan bu kanalları askıya aldı.

Facebook, eylül başında yaptığı açıklamada, Haziran 2015 - Mayıs 2017 arasında Rus merkezli yaklaşık 470 hesaptan 3 bin reklam aldığını ve reklamlar için yaklaşık 100 bin dolar harcandığının belirlendiğini duyurmuştu.

Şirket, ayrıca Rusça yazılan ancak ABD'deki IP adresleri kullanılarak verilen yaklaşık 2 bin 200 siyasi içerikli reklam için 50 bin dolar harcandığının tespit edildiğini bildirmişti.

Twitter ise 29 Eylül'de yaptığı açıklamada, Rusya'yla ilişkili 201 hesap belirlediğini ilan etmişti.