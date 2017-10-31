Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasında, ülkenin kuzeyindeki Luga ve Dahra bölgelerinde deng humması vakalarına rastlandığı duyuruldu.

Açıklamada, incelemeler sonucunda 200'e yakın şüpheli vakadan 36'sının kesin olarak deng hummasına yakalandığının tespit edildiği belirtildi.

Salgını durdurmak için gereken adımların atılacağını bildiren Sağlık Bakanlığı, halkı sükunete davet ederek hijyen konusunda önlem almaya çağırdı.

Deng humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebep olan hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.