Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taiz'deki Ordu Komutanlığı Sözcü Yardımcısı Albay Abdulbasit el-Bahr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte meşru ordu ile Husiler ve Salih yanlıları arasında son 24 saatte şiddetli çatışmalar yaşandığını, Magbene kentinde ordu mevzilerine sızan Husiler ve Salih güçlerinin askerler tarafından engellendiğini belirtti.

Albay Bahr, Taiz'in çeşitli bölgelerinde yaşanan çatışmalarda ordu güçlerinden 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin yaralandığını, karşı taraftan ise 30 kişinin öldüğünü, onlarca yaralı olduğunu aktardı.

Çatışmalarda Husiler ve Salih güçlerine ait askeri teçhizat, silah ve cephane ele geçirildiğini ifade eden Bahr, çatışmaların akabinde ordunun çeşitli cephelerde ilerleme kaydettiğini dile getirdi.

Bahr, ordunun Hub Akab köyü ile kuzeydeki Medarat bölgesinde bazı noktalarda kontrolü sağladığını kaydetti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek olan Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükûmetine destek veriyor.