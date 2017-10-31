Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Puigdemont, açıklamasında 21 Aralık'ta gerçekleştirilecek bölgesel seçimin sonuçlarını tanıyacaklarını açıkladı.

Puigdemont, İspanya'da adil yargılanma süreci hakkının güvence altına alınması durumunda hemen ülkesine döneceğini kaydederek "İspanya, siyasi projemizden vazgeçmemizi istiyor. Ancak başarılı olamayacaklar. Ayrılıkçı hedefimizden vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Katalan yönetiminin başından bu yana diyalogdan yana olduğunu söyleyen Puigdemont, Katalan halkına şiddetten uzak durma çağrısında bulunarak "Biz İspanya merkezî hükûmeti gibi davranmayacağız. Diyaloğu öncelikli tutacağız." diye konuştu.

"Belçika'ya sığınma hakkı talep etmeye gelmedim"

Puigdemont, "Belçika'ya siyasi sığınma hakkı talep etmek için gelmedim. Brüksel, Avrupa'nın başkenti olduğu için buraya geldim. Katalan sorununun bir Avrupa sorunu olduğunu vurgulamak ve daha özgür hareket etmek için Brüksel'e geldim." değerlendirmesinde bulundu.

Brüksel'de daha güvende olduğunu söyleyen Puigdemont, Katalanların değerlerinin Avrupa Birliği'ni (AB) oluşturan temel değerlerle aynı olduğunu belirterek AB'ye harekete geçme çağrısında bulundu.

"Puigdemont Belçika'nın davetiyle gelmedi"

Belçika Başbakanı Charles Michel ise yaptığı yazılı açıklamada, "Carles Puigdemont, Belçika'nın daveti ya da girişimiyle ülkeye gelmedi. Schengen bölgesindeki serbest dolaşım hakkını kullanarak Belçika'da bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Puigdemont'un tüm Avrupa vatandaşlarının tabi olduğu hak ve sorumluluklara sahip olduğunu belirten Michel, Katalan liderin diğer Avrupa vatandaşlarından farklı muamele görmeyeceğini kaydetti.

Michel, Belçika hükûmetinin Puigdemont'un gelmesi için özel bir girişimde bulunmadığını ve bunu teşvik edecek bir adım atmadığını bildirdi.

Katalonya krizinin çözülmesi için ulusal ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde sürekli diyalog çağrısı yaptıklarını hatırlatan Michel, Belçika hükûmetinin İspanya ile konuya ilişkin irtibatta kalacağını aktardı.