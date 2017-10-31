Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 25 Ağustos'tan bu yana ise Myanmar ordusu ve fanatik Budistlerin saldırısından kaçan 607 bin Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e ulaştığını kaydetti.

Sayılar azaldı fakat insanlar her gün gelmeye devam ediyor

Millman, "Sayı azalmasına rağmen insanlar, Cox's Bazar'daki geçici yerleşim bölgelerine her gün gelmeye devam ediyor. Bölgede bulunan kamplardaki Arakanlı sayısı toplamda 820 bine ulaştı." dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babor Baloch da "Arakanlı sığınmacıları taşıyan teknenin sabah erken saatlerde Bengal Körfezi'nde batması sonucu 4 kişinin yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duyuyoruz." diye konuştu.

Baloch, 15 yaşında bir çocuğun olay yerinde, 3 sığınmacının da hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdiğini belirtti.

Sözcü Baloch, yaralanan 19 kişinin de yerel hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.