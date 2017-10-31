Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "İsrail'in çatışma için yeni kurallar dayatamayacağını" belirtti.

İsrail'in dün Gazze Şeridi sınırı yakınlarındaki bir tüneli havaya uçurduğu saldırıda hayatını kaybeden 7 Filistinli, binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Saldırıda hayatını kaybeden İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Seraya el-Kudüs (Kudüs Tugayları) ve Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarının naaşları, El-Aksa Şehitleri Hastanesi'nden alınarak sloganlar eşliğinde Gazze sokaklarında gezdirildi.

"Kartları yeniden karabileceğini düşünenler yanılmıştır"

Heniyye, cenaze töreni sırasında yaptığı konuşmada "İsrail'in çatışma için yeni kurallar dayatamayacağını" belirterek, "Düşman, oyunun kurallarını dayatmaya kadir olduğu zannetti. İrademiz güçlü, kılıcımız keskindir. Kartları yeniden karabileceğini veya direniş ve silahları gibi öncelikleri etkileyebileceğini düşünenler yanılmıştır." dedi.

Filistin direnişinin dokunulmaz kırmızı çizgileri olduğunu yineleyen Heniyye, "İsrail'in dün gerçekleştirdiği katliama verilecek en iyi cevap, direnişi stratejik bir seçenek olarak elde tutmanın yanı sıra ulusal birliği geri getirme yolunda bir adım daha ilerlemektir." diye konuştu.

"İşgal altındaki bir halk ancak birliğini sağlayarak zafer elde eder"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a "Gazze Şeridi'ne yönelik yaptırımların kaldırılması ve Filistin uzlaşı sürecinin hızlandırılması" çağrısında bulunan Heniyye, şunları kaydetti:

"Filistin birliğini sürdüreceğiz. Düşman da gücümüzün birliğimizde saklı olduğunu biliyor. Ben de diyorum ki; işgal altındaki bir halk ancak birliğini sağlayarak zafer elde eder."

Heniyye ayrıca yaşanan bu son olaya karşılık Filistin yönetiminden "İsrail ile olan güvenlik koordinasyonunu durdurmasını" istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze Şeridi çevresindeki bir tünelin imha edildiğini açıklamıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra ise konuya ilişkin dün akşam yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin, tünelin enkazından 7 gencin cesedini çıkardığını, olayda 12 kişinin de yaralandığını ifade etmişti.