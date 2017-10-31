Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, merkezî yönetime bağlı güçlerin tüm tartışmalı bölgelerde kontrolü sağladığını belirterek, Peşmerge ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) memurların maaşlarını yakında ödeyeceklerini söyledi.

İbadi, Bağdat'taki hükûmet sarayında düzenlediği basın toplantısında, IKBY'de bazı basın-yayın organlarının merkezî yönetim güçlerinin öldürülmesine yönelik açık bir şekilde kışkırtıcı yayında bulunduğunu ve bunun kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu bir savaş suçudur." dedi.

Irak güvenlik güçlerinin tüm tartışmalı bölgelerde bulunduğunu dile getiren İbadi, "Bağdat yönetimine bağlı güvenlik güçleri tüm tartışmalı bölgelerde kontrolü sağladı. Peşmerge ve IKBY'deki tüm memurların maaşlarını yakında ödeyeceğiz." diye konuştu.

İbadi, Enbar'a bağlı DEAŞ'ın son kalesi olarak bilinen Kaim'in yakında kurtarıldığı müjdesini vereceklerini kaydederek, hala terörü destekleyen ve besleyen tarafların olduğunu ileri sürdü.