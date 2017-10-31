Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

New York Dünya Ticaret Merkezi yakınlarında bir saldırgan, kamyonetiyle bisiklet yoluna girerek aracını yayaların üzerine sürdü ardından çevreye ateş açtı. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı. Saldırgan ise olay sonrası gözaltına alındı.