New York Dünya Ticaret Merkezi yakınlarında bir saldırgan, kamyonetiyle bisiklet yoluna girerek aracını yayaların üzerine sürdü ardından çevreye ateş açtı. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı. Saldırgan ise olay sonrası gözaltına alındı.
New York'ta silahlı saldırı: 6 ölü, 15 yaralı
31.10.2017 - 23:11 | Son Güncelleme: 31.10.2017 - 23:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin New York kentinde bir saldırganın aracını yayaların üzerine sürmesi ve çevreye ateş açması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Etiketler : new york,manhattan,
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