ABD’nin New York kentinde bir saldırganın aracını yayaların üzerine sürmesi ve çevreye ateş açması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.Saldırganın 29 yaşındaki Özbek asılı Sayfullo Saipov olduğu öğrenildi.
New York'taki saldırganın kimliği belli oldu
01.11.2017 - 01:58 | Son Güncelleme: 01.11.2017 - 01:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin New York kentindeki saldırganın kimliği belli oldu. Saldırganın Özbek asıllı Sayfullo Saipov olduğu belirtildi.
Etiketler : ABD,
515945 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/515945.aspx
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