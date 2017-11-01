Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin New York kentinde bir saldırganın aracını yayaların üzerine sürmesi ve çevreye ateş açması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.Saldırganın 29 yaşındaki Özbek asılı Sayfullo Saipov olduğu öğrenildi.