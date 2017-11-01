Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünsal Ergel ANKARA

Suriye’nin kuzeyinde faaliyet gösteren terör örgütü PKK’nın uzantısı YPD/YPG’nin terör karnesi sürekli kabarıyor. İnsanları zorla silah altına alan, örgüte katılmayanları tehdit eden, kendine muhalif gördüğü kişileri kaçıran, alıkoyan ve çeşitli şekillerde infaz eden örgüt sadece Suriye’de 400’den fazla sivili katletti. En az 20 sivilin işkence ile öldüren örgüt, 1650 kişiyi alıkoyduğu da biliniyor. Bunlardan pek çoğunun ne durumda olduğu da bilinmiyor. Suriye İnsan Hakları Ağı’nın (SNHR) 2016 raporuna göre PYD/YPG 2011-2015 tarihleri arasında en az 51 çocuğu katlederken, yüzlercesini de zorla tutarak terör eğitimi verdi. Hâlen örgütün elinde 2 binden fazla çocuk yaşta Suriyeli var. Aynı süreçte örgütün 42 kadını öldürdüğü ifade edilirken, kaçırılan çocukların silah eğitiminin ardından terör eylemlerinde kullanıldığı da kaydediliyor. ABD’nin bugüne kadar yaklaşık 3 bin 500 tır askeri malzeme gönderdiği terör örgütü PYD-YPG, Suriye’de köy ve kasabaları yağmalıyor, insanları sürgün ediyor. Örgütün işgal altında tuttuğu bölgelerde yaşanan Arap, Türkmen, Süryani, Ermeni ve diğer etnik grupların çoğu soykırıma maruz kalıyor.