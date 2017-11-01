Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletlerinin New York kentinde bir saldırganın aracını bisikletlilerin ve yayaların üzerine sürmesi daha sonra da çevreye ateş açması sonucu 8 kişinin öldüğü ve 15 kişinin yaralandığı açıklandı. New York Valisi Andrew Cuomo, saldırının şifresini "Yalnız Kurt" olarak açıkladı.

"YALNIZ KURT SALDIRISI"

New York Valisi Andrew Cuomo, bu saldırının daha geniş bir komplonun bir parçası olduğuna dair bir delil olmadığını söyledi. Cuomo, "Bu yeni terör taktiği, yalnız kurt saldırısıdır. Sadece birkaç saat oldu ama daha büyük bir saldırı planına dair elimizde kanıt yok" dedi.

SALDIRGAN ÖZBEK ASILLI

Bazı kaynaklara göre saldırganın Özbek asıllı Seyfullah Saipov olduğu iddia edildi. Saipov'un 2010'da yeşil kartla ABD'de oturma izni aldığı öğrenildi.

TRUMP: "SALDIRGAN HASTA VE DENGESİZ BİRİ"

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada New York'taki saldırının hasta ve dengesiz bir kişinin saldırısına benzediğini ve polisin olayı yakından takip ettiğini ifade etti.