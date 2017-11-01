Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batı Şeria'da yer alan Nablus kentinde Yahudi yerleşimcilerin "Yusuf makamına" girmesi üzerine gerginlik yaşandığı, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin eşlik ettiği bir grup Yahudi yerleşimci, Nablus kentinde Hazreti Yusuf'un makamı olarak kabul ettikleri türbeye girdi. Duruma tepki gösteren Filistinlilere, askerler müdahale etti. İsrail askerlerinin müdahalesinde plastik mermiyle yaralanan 2 Filistinli, Nablus kentindeki Rafidya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yahudiler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan "Yusuf makamında", Hazreti Yusuf'un kabri olduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog söz konusu kabrin sadece birkaç asır geçmişi olduğunu kaydederek, bu inancın doğru olamayacağını, kabrin Yusuf ed-Duveykat isimli bir Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.