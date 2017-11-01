Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyona ait savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in kuzeyindeki Sadah'ta bir çarşıyı bombaladı. Görgü tanıkları, Suudi Arabistan sınırındaki bölgeyi hedef alan saldırıda en az 21 insanın öldüğünü aktarıyor.

Sahar semtindeki çarşının enkazından ilk fotoğrafları dünyaya servis eden Reuters'ın karelerinde, çok sayıda cesedin yan yana dizildiği görülüyor. Tamamen yerle bir olan çarşıdan gelen görüntüler, dehşet verici.

Yemen'de Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları Ağustos ayında başkent Sana'daki evleri vurmuş, onlarca sivilin ölmüştü. Saldırıda yerle bir olan evlerin enkazlarından çıkarılan çocukların fotoğrafları dünyayı sarsmıştı. Söz konusu saldırıdan bir gün önce ise jetler bir oteli yok etmiş ve 35 can kaybı kayıtlara geçmişti.

Silahların susmadığı ülke

Çalkantılı yıllar geçiren iç savaş ülkesi Yemen'de, İran destekli Husiler başkent Sana, güneybatıdaki Taiz ve ülkenin batısını kontrol ediyor.

Ülke, halihazırda fiili olarak üçe bölünmüş durumda. Ülkenin doğusu, orta kesimleri ile Aden'i de kapsayan güneybatı kentlerini Abdurabbu Mansur Hadi kontrol ediyor. Hadi taraftarlarıyla Husiler Mart 2015'ten bu yana savaşıyor.

Husilere karşı operasyon yapan Suudi Arabistan'ın saldırılarında 2016 yılı içerisinde yüzlerce sivil öldü. Husiler ile Suudi Arabistan destekli koalisyon arasındaki çatışmaların bilançosu ise, 10 binden fazla ölüm.

Ülkenin orta kesimlerinde bir başka güç dikkat çekiyor, El Kaide. Kuzeyden güneye önemli bir bölgeyi kontrol eden terör örgütü, güneybatıya doğru bazı sahil kentlerinde de otorite kurdu.

Yemen'de açlık ve hastalıktan binlerce çocuk öldü. Son kolera salgınında yarım milyondan fazla insan hastalandı, 2 bini aşkın can kaybı meydana geldi.

14 milyon kişinin temiz içme suyuna ulaşamadığı iç savaş ülkesinde, büyük şehirlerde çöpler de toplanmıyor.