Skavsta Havaalanının internet sayfasından yapılan açıklamada, güvenlik kontrolünde bir şüpheli paketin tespit edilmesi nedeniyle havaalanının geçici olarak uçuşlara kapatıldığı duyuruldu.Açıklamada, "Polis, terminal içindeki şüpheli paketin bulunduğu yeri kordon altına aldı ve bomba imha ekipleri terminale geldi. Bu sırada havaalanındaki yolcu ve çalışanlar tahliye edildi.'' ifadeleri kullanıldı.İsveç devlet televizyonu SVT'ye göre, bomba imha ekibinin havaalanındaki incelemeleri devam ediyor.
İsveç'te şüpheli paket alarmı! Havaalanı boşaltıldı
01.11.2017 - 15:25 | Son Güncelleme: 01.11.2017 - 15:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsveç'in Nyköping kentindeki Skavsta Havaalanı, şüpheli paket nedeniyle tahliye edildi.
Etiketler : isveç,bomba alarmı,
516113 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/516113.aspx
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