Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmi ziyaret için Kazakistan'da bulunan Kral 2. Abdullah, Cumhurbaşkanı Nazarbayev tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

İki lider, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulundu.

İkili ve bölgesel ilişkilerin ele alındığı görüşmede Nazarbayev, nükleer silahsızlanma alanında yaptığı katkılarından dolayı Kral Abdullah'a "Nükleer Silahsızlanma ve Küresel Güvenlik" ödülü verdi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Ürdün'ün Yakındoğu bölgesinde barış ve güvenin sağlanmasına yaptığı katkının önemini vurguladı.

Nazarbayev, Kazakistan’ın da bağımsızlığının ilk yılında nükleer deneme sahası Semipalatinsk’i kapatarak nükleer silahtan vazgeçtiğini anımsattı.

Birleşmiş Milletlerin belirlediği 29 Ağustos Uluslararası Nükleer Denemelere Karşı Eylem Günü'nde Kazakistan'da geleneksel olarak nükleer silahsızlanma konferansı düzenlediklerini belirten Nazarbayev, bu kapsamda nükleer silahsızlanma alanına önemli katkı sağlayanlara ödül verme kararı aldıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Kral 2. Abdullah'ın bölgede yürüttüğü barışçıl faaliyetlerinin önemine dikkati çekerek, "Çatışma şartlarında insanları yakınlaştıran barışçıl rolünüzü sürdürmenizi umut ediyoruz. Ülkeniz Suriye konulu Astana sürecine aktif şekilde katılıyor. Ürdün, bir milyondan fazla Suriyeli mülteciyi kabul etti. Suriye'ye mali ve insani destek sağlıyor ve bunu tüm dünyanın değerlendirmesi gerek." ifadelerini kullandı.

Kral Abdullah da Nazarbayev’e teşekkür ederek iki ülke arasında güvene dayalı ilişkilerin kurulduğunu ve uluslararası çatışmaların çözümünde Nazarbayev'in önemli rol oynadığını vurguladı. Kral Abdullah, "Dünyayı daha da gelişmiş ve güvenli yaptığınızı takdir ediyoruz. Sizin liderliğiniz herkes için önemlidir." diye konuştu.

Görüşmelerin ardından Kazakistan ile Ürdün arasında mahkumların iadesi, ceza davalarında hukuki destek, sivil savunma ve olağanüstü durumların giderilmesi, terörizm, organize suçlar ve uyuşturucu ticaretine karşı mücadelede iş birliği anlaşmaları imzalandı.