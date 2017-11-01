Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamas, yapılan bir törenle Gazze Şeridi'nin İsrail ve Mısır ile olan sınır kapılarındaki kontrolü tamamen Filistin Uzlaşı Hükûmeti'ne devretti.

Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Mufid Hasayine, Refah Sınır Kapısı'nda düzenlediği basın toplantısında, bugün itibarıyla tüm sınır kapılarını devraldıklarını söyledi.

Sınır kapılarını teslim alma komitesi olarak bugün, Filistin Başbakanı Rami Hamdallah'ın talimatı doğrultusunda Gazze Şeridi'ne geldiklerini dile getiren Hasayine, sınır kapılarının Filistin Uzlaşı Hükûmeti'ne devredilmesi adımını "uzlaşı yolundaki gerçek başlangıç" olarak nitelendirerek, "Artık tüm çabaların, bölünme sayfasını geri gelmemek üzere kapatması yönünde olmasını temenni ediyorum." dedi.

Anlaşmaya varılan konularda takvim şu şekilde işleyecek:

Uzlaşı Hükûmeti en geç 1 Aralık'ta Gazze Şeridi'nde tüm kontrolü ele alacak.

Filistin Devleti resmî güvenlik kurumlarının yetkilileri Gazze'ye giderek buradaki güvenlik kurumlarının yeniden yapılanması için uzmanlarla yol ve mekanizmaları görüşecek.

Maaşlarında kesintiye gidilen memurlar meselesine bakması için kurulan bu komisyon, 1 Şubat 2018 tarihinden önce konuyu bir çözüme kavuşturacak.

Bu süreçte memurlar maaşlarını eksiksiz almaya devam edecek.

Kahire'de 2011 yılında imzalanan Filistin uzlaşı anlaşmasına taraf olan tüm Filistinli fraksiyonlar 21 Kasım'da Kahire'de toplanacak.

- Aralık ayının ilk haftasında Hamas ve Fetih hareketleri Kahire'de yeniden bir araya gelerek anlaşılan konularda ne kadar mesafe alındığını değerlendirecek