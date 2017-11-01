Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eyalet sigorta temsilcisi Dave Jones, yaptığı açıklamada, 8 Ekim’de eyalette başlayan yangın nedeniyle meydana gelen maddi hasarın 3,3 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Jones, maddi hasarın eyaletteki 15 sigorta şirketine yapılan başvurulara göre belirlendiğini, başvuruların devam etmesi nedeniyle maddi hasarın daha da artabileceğine işaret etti.

Yangınlar nedeniyle 4 bin 700’den fazla evin tamamen yandığını, 10 binden fazla evde ise farklı çaplarda hasar meydana geldiğini vurgulayan Jones, bu rakamlara sigorta kapsamına girmeyen mülklerin dahil edilmediğine işaret etti.

Kaliforniya eyaletindeki yangın kontrol altına alınmış durumda, ancak bazı bölgelerde ufak çaplı yangınlar devam ediyor.

Eyaletteki yangınlar nedeniyle 100 binden fazla insan evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.