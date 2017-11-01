Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika Zekat Vakfı Başkanı Halil Demir, Maria kasırgasının vurduğu Porto Riko için, Amerikalı Müslümanların bağışlarıyla hazırlanan ve toplamda 100 konteyner olması planlanan insani yardımlarının artık Dominik Cumhuriyeti üzerinden değil, doğrudan ABD’den gönderileceğini açıkladı.

Başkan Demir, Chicago’daki Zekat Vakfı Genel Merkezi’ndeki yardım yükleme işlemleri sırasında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Porto Riko’nun yaklaşık yüzde 80’i hala elektriksiz"

Porto Riko’daki felaketten ABD’de yaşayan herkesin derin üzüntü duyduğunu söyleyen Demir, "Aradan geçen yaklaşık 1,5 aya rağmen, kasırganın vurduğu Porto Riko’nun yaklaşık yüzde 80’i hala elektriksiz ve bölgede binden fazla okul hala kapalı. İnsanların yiyecek ekmekleri, içecek suları yok. ABD’den bölgeye sadece tek firma malzeme götürebiliyor. Bu nedenle oluşan yoğun talep, yardımların bölgeye ulaşmasını sıkıntıya sokuyor." dedi.

Amerikan halkının bir bölümünün, ABD hükûmetinin felaket sonrasında çaresiz ya da ilgisiz kaldığını düşündüğünü belirten Demir, "Biz yardımlarımızı daha önce Dominik Cumhuriyeti üzerinden Porto Riko’ya ulaştırıyorduk. Bundan sonra yardımları Chicago ya da başka şehirlerden doğrudan felaket bölgesine gönderebileceğiz." diye konuştu.

"Yıkımı görür görmez bölgeye yardım ulaştırmak için harekete geçtik"

Demir, ABD'de yaşayan Müslümanların bağışlarıyla hazırlanan insani yardımların toplamda 100 konteynere ulaşmasının planlandığını sözlerine ekledi.

Kasırga sonrasında Porto Riko’ya giderek yardım malzemelerinin içeriği ve bölgeye nasıl ulaştırılacağı konusunda çalışma yürüten Zekat Vakfı Afrika ve Asya Programları Yöneticisi Leticia Escamilla da "Porto Riko’yu vuran Maria kasırgasının neden olduğu yıkımı görür görmez bölgeye yardım ulaştırmak için harekete geçtik. Müslüman toplumuyla iş birliği içinde bölgede yoğun şekilde ihtiyaç duyulan bebek maması, bebek bezi ve gıda türü ihtiyaçların temin edilmesi ve bölgeye ulaştırılması üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Escamilla, Porto Riko’nun birçok bölgesinin hala elektrik ve susuz olduğunu, insanların su ve tıbbi gereçler gibi hayati malzemelere ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Saatteki hızı 250 kilometreye ulaşan Maria kasırgası 20 Eylül’de vurduğu Porto Riko'da 34 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuş, yaklaşık 90 milyar dolarlık da zarara yol açmıştı. Aradan geçen yaklaşık 1,5 aya rağmen bölgedeki elektrik ve su şebekesinin büyük oranda çalışmaması, vatandaşların gıda, içme suyu, ilaç, mama ve çocuk bezi gibi temel ihtiyaçlar noktasında ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmaya devam etmesi ülkenin birçok kentinde protesto edilmişti.