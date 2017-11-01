Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Wilders, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Burası Hollanda parlamentosu. Burada Hollandalı olman gerekir. Ben parlamentoda Türk, Faslı ya da bir İsveçli olmasını istemiyorum. Bunu söylemeye hakkım yok mu benim? Burası benim ülkem" dedi.

Wilders'in bu açıklaması parlamentoda büyük tepki topladı.

TÜRK PARTİSİNDEN TEPKİ

Wilders'a tepkisini gösteren Türklerin kurduğu Denk Partisi siyasi lideri Tunahan Kuzu, "Kimin Hollandalı olup olmadığına Wilders değil, ülkenin anayasası karar verir. Çifte vatandaşlık bir kişinin ülkeye olan sadakatı hakkında hiçbir şey ifade etmez. Bir kişinin sadakati davranışlarıyla ölçülebilir." ifadelerini kullandı.

"EVİNDEN ÇOK İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE VAKİT GEÇİRİYORDU"

Kuzu, Wilders'ın bu konuda daha çok kendi sadakatini sorgulaması gerektiğini belirterek, "Wilders, geçmişte evinde bulunmaktan daha çok İsrail Büyükelçiliğinde bulundu. Bu o kadar dikkat çekiciydi ki Hollanda İstihbarat Birimi bu durumu araştırmak zorunda kaldı." diye konuştu.