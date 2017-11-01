Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Planlama Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret Bakan Vekili (geçici) Selman el-Cemili ile Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Fatih Yıldız başkent Bağdat'ta bir araya geldi.

Cemili, görüşmede ülkesinin çeşitli bölgelerinde yürütülen imar çalışmalarına işaret ederek, "Türkiye'yi, çatışmalardan etkilenen bölgelerin yeniden imarına katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Bu imar çalışmaları kapsamında özellikle alt yapının iyileştirilmesi, hastane ve okulların inşasının yanı sıra Türk şirketleri önünde başka yatırım alanlarının açılması da yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Irak'ın tüm sınır çıkışlarının merkezî hükûmetin kontrolü altında olacağını kaydeden Cemili, bu tür gelişmelerin, komşu ülkelerle yapılan ticarette daha fazla esneklik sağlayacağını belirtti.

Büyükelçi Yıldız ise Türkiye'nin kurtarılmış bölgelerin yeniden imarı gibi Irak'a çeşitli alanlarda güçlü bir şekilde destek olacağını dile getirerek, bunun, yapılan bağışlar ya da Türk şirketlerinin ülkedeki yatırımıyla olabileceğini aktardı.

Türkiye'nin Irak toprakları üzerinden ürünlerinin Körfez ülkelerine geçişini kolaylaştırmak için Bağdat yönetimiyle koordinasyon içinde olmak istediğini söyleyen Yıldız, karşılıklı ticaret hacminin artırılmasında yardımcı bir faktör olacağı bilinciyle Fişhabur Sınır Kapısı'nın etkin hale getirilmesine katkı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Irak hükûmeti, geçen mayıs ayında yaptığı açıklamada, DEAŞ'la mücadelede zarar gören, ülkenin kuzey ve batı bölgelerindeki imar çalışmalarının maliyetinin yaklaşık 100 milyar dolar olduğunu duyurmuştu.