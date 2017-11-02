Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) tarafından yayımlanan raporda, ekim ayında Irak'ın çeşitli kentlerinde meydana gelen patlama, çatışma ve şiddet olaylarında 114 sivilin yaşamını yitirdiği, 244 sivilin yaralandığı belirtildi.

En fazla kaybın yaşandığı kentin 38 ölü, 139 yaralı ile başkent Bağdat olduğu kaydedilen raporda, ikinci sırada ise 36 ölü 55 yaralı ile Enbar'ın geldiği ifade edildi.

Raporda ayrıca eylül ayındaki şiddet olaylarında 203 kişinin yaşamını yitirdiği, 389 kişinin yaralandığı hatırlatılarak, ekim ayı bilançosunun bir önceki aya göre düştüğüne işaret edildi.