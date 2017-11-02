Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

New York Manhattan'da kamyonetle bisiklet yoluna dalarak 8 kişiyi öldüren Sayfullo Saipov hâkim karşısına çıktı. New York Post gazetesi karnından vurularak yakalanan Saipov'un mahkemeye tekerlekli sandalyeyle geldiğini yazdı. Sanığın ayrıca ayaklarından zincirlendiği belirtildi. Yaklaşık 10 dakika süren duruşma sırasında Saipov'a avukat atandığı ve Rusça çevirmen aracılığıyla "evet, hayır" şeklinde sorulara cevap verdiği kaydedildi.

Mahkeme belgelerine göre savcılık, 29 yaşındaki Özbek vatandaşını terör örgütü DEAŞ'a maddi destek ve kaynak sağlamakla suçluyor. Saldırganın bu suçtan müebbet hapis cezası alması mümkün.

New York Güney Bölge Savcısı Joon H Kim, Saipov'un saldırıyı iki aylık süre zarfında planladığını ve pratik yapmak için daha önce bir araç kiraladığını söyledi.

Mahkeme belgelerine göre Saipov hastanedeki odasına DEAŞ bayrağı asmak istedi ve polis sorgusunda yaptığından memnun olduğunu ifade etti. Saldırı için sokakların dolu olduğu ''Cadılar Bayramı''nı seçtiğini belirten Saipov, Brooklyn Köprüsü'ne kadar sürüp daha fazla yayaya çarpmak istediğini söyledi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, 8 kişinin ölümüne sebep olan saldırgan için idam cezasına çarptırılması gerektiğini savundu. (DW Türkçe)