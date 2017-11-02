Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak’ta merkezi hükümetle Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki gerilim sürerken, geleceği en çok merak edilen konulardan biri de Türkiye ile Erbil yönetimi arasındaki petrol ticaretiydi.



Irak Millî Petrol Şirketi'nden (SOMO) yapılan açıklamaya göre; Irak Bölgesel Kürt Yönetimiyle (IKBY) anlaşmadan Kerkük'ten Ceyhan'a ham petrol göndermeyecek. Bağdat, Erbil'in petrol ihracatını kontrol için Türkiye'den izin istedi.

SOMO ‘Kürt Bölgesel Yönetimi’yle koşullar üzerinde anlaşma sağlanmadan Kerkük’teki sahalardan Ceyhan’a ham petrol gönderilmeyeceğini’ de açıklarken, ilgili görüşmelerin sürdüğü belirtildi.



Açıklamada, Irak yönetiminin Kerkük-Ceyhan boru hattının şu an çalışmayan bölümünün üç ay içinde onarılmasının planlandığı bilgisi de verildi.