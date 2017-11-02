Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Al Jazeera Batmayan Güneş" temasıyla organize edilen kutlamaya, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin yanı sıra bakanlar ve diğer yetkililer katıldı.

Al Jazeera Yönetim Kurulu Başkanı Şeyh Hamed bin Samir Al Sani, törende yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın kanalın kapatılması yönündeki isteklerine atıfta bulunarak, "Katar'a ambargo uygulanması ilk etapta özgür ifadeye ambargo uygulanması demektir." dedi.

Al Jazeera Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sevvak ise ilk günden itibaren yolunu çizen kanala saldırıldığını ve önüne engeller konulduğunu belirtti.

Kanal olarak "insanın" tarafını tuttuklarını ve gerçekten yana olduklarını vurgulayan Sevvak, sözü özgürce söylemekten ve bilgiye ulaşma hakkından vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Katar Emiri Temim, daha önce Amerikan CBS kanalında bir programda, "Egemenliğimiz kırmızı çizgimizdir. Kimsenin buna müdahale etmesini kabul etmeyiz. Tarih, 50 yıl sonra Al Jazeera kanalının tüm bölgede ifade özgürlüğü kavramını nasıl değiştirdiğini kaydedecek. Al Jazeera'yı kapatmayacağız." açıklamasını yapmıştı.

Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn yönetimleri, 5 Haziran'da "terörü desteklediği" gerekçesiyle Katar'a yaptırımlar uygulamaya başlamış, 22 Haziran'da ise Kuveyt aracılığı ile Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuştu.

Söz konusu listenin 6'ncı maddesinde, Al Jazeera televizyonunun kapatılması talebi yer almıştı.