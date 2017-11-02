Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngilizce, Türkçe, Arapça, Fransızca ve İspanyolca 5 dilde paylaşımlar yapan Twitter kullanıcıları, İngiltere'den deklarasyon için özür dilemesini istedi.

İstanbul'daki bir kafede bir araya gelen Filistinli aktivistler de deklarasyona tepki gösterdikleri paylaşımlarda bulundu.

Kampanyanın organizatörü Muhammed el-Medhun, 15 Eylül'de başlattıkları kampanya kapsamında 80 etkinlik düzenlendiğini, bunların çoğunun Avrupa ile Arap ülkelerinde gerçekleştiğini kaydetti.

Balfour Deklarasyonu

Birleşik Krallık, 2 Kasım 1917'deki Balfour Deklarasyonu ile Filistin topraklarında bir İsrail "vatanı" oluşturulmasını öngören projeye açıktan destek veren ilk büyük devlet olmuştu.

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Alfred Balfour, bu desteği siyonist kampanyanın önemli figürlerinden Lord Walter Rothschild'e yazdığı mektupla ilan etmişti. Deklarasyon, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.

Tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen 67 kelimelik mektupta Filistin topraklarında İsrail "vatanı" oluşturulmasına verilen desteğin yanında bölgede mevcut halkın haklarına zarar gelmemesinin sağlanacağı da vadediliyordu.