Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükûmetinin resmî internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Aramızda (Bağdat-Erbil) herhangi bir anlaşmanın imzalanmadığını buradan duyurmak istiyoruz. Sadece Irak merkezî hükûmetinin askeri heyeti tarafından anlaşmaya varılması için bir taslak sunuldu. Toplantı sonrası çözüm için sunulan taslak üzerine fikrimizi beyan ettik." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, IKBY'nin Irak anayasası çerçevesinde merkezî hükûmetle her zaman masaya oturmaya hazır olduğu ancak Bağdat'ın olumsuz yaklaşım sergilediği iddia edildi.

"Mevcut şartların savaşa doğru çekilmesi, Irak ve tüm unsular için büyük bir felakete yol açabilir." denilen açıklamada, "Genel bir anlaşmaya varmak için barıştan yanayız. Irak'ın yeni neslinin geleceğinin korunması amacıyla yapıcı ve şeffaf görüşmelerin başlatılmasını talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Erbil'den Bağdat'a Fişhabur sınır kapısını "ortak yönetme" teklifi

IKBY Peşmerge Bakanlığı'nıık tarafından yapılan açıklamada, Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın Erbil'in müzakereleden çekildiğine yönelik açıklamalarının asılsız olup, Bağdat'ın Erbil heyetiyle bir anlaşmaya ulaşma niyetinde olmadığı iddia edildi.

Açıklamada Erbil'in geçen salı günü Bağdat'ta, "Tüm cephelerde ateşkesin ilan edilmesi, anayasada ilgili maddeler uygulamaya konulana kadar tartışmalı bölgelerin ortak güçlerce denetlenmesi, Irak anayasası çerçevesinde nihai anlaşmaya varılıncaya kadar her iki taraf arasında güvenin sağlanması ve iyi niyetin göstergesi için geçici süreliğine IKBY-Suriye arasındaki gayriresmî sınır kapısı Fişhabur'a Peşmerge-Irak askeri ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin sevk edilmesi" teklifini sunduğu kaydedildi.