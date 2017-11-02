Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jakarta Post gazetesinin bir araştırmaya dayandırdığı haberine göre, Kuala Lumpur, Bangkok,Taipei, Manila, Hong Kong, Hanoi ve Ho Chi Minh gibi Asya’nın büyük kentleriyle karşılaştırıldığında trafikte en çok vakit harcanan kentler arasında Cakarta üst sırada yer alıyor.

Araştırmaya göre, Cakarta’daki bir sürücü, günde zamanının ortalama 68 dakikasını trafikte, 21 dakikasını da park yeri bulmak için harcıyor.

Başkentte yaşayanların yüzde 74’ünün trafik sorunu nedeniyle doktor randevusu, iş mülakatları, cenaze töreni ve düğün gibi önemli organizasyonlara yetişemediği belirtiliyor.

Araştırmaya göre Cakarta'da bir sürücü, yılın ortalama 22 gününü trafikte geçiriyor.

AA muhabirine konuşan üniversite öğrencisi Azhar Salim, ‘’Trafiğin yoğun olduğu saatlerde bir yerden bir yere gitmek çok zor. Evim ile üniversite arası yakın olmasına rağmen özellikle mesai saatlerinde evden okula ya da okuldan eve gitmek saatler alabiliyor. Cakarta’da şu anda aktif metro ulaşım ağı yok. Umarım hükümetin başkent için başlatmış olduğu metro projesi, kentin birçok noktasına yayılır ve trafik yoğunluğuna çözüm olur.’’ diye konuştu.

Cakarta'daki raylı sistem projesinin test sürüşlerine Ağustos 2018'de başlanması ve planlanan hatların tamamının 2019'da hizmete girmesi bekleniyor.