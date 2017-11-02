Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, gelecek hafta 100 bin bolivar banknotunun piyasaya sürüleceğini, asgari ücrete yüzde 30 zam ve emekli maaşlarına artış yapılacağını belirtti.

Sadece 2,5 ABD doları değerindeki yeni banknot, Venezuela'da nakit sıkıntısını ortadan kaldırmayı hedefleyen ekonomi politikasında yeni bir adım olarak görülürken ekonomistler, Maduro'nun açıkladığı önlemlerin, ekonomik ve sosyal krizin yaşandığı petrol zengini ülkede enflasyonu rahatlatmaktan ziyade arttıracağı görüşünü paylaşıyor.

Venezuela'da yıl başında 500, 5 bin ve 50 cent değerinde 20 bin bolivar banknotları tedavüle girmiş ancak talebi karşılamamıştı.

Latin Amerika'nın en zengin ülkesinden ekonomik krize giden süreç

1950'den 1980'lerin başına kadar istikrarlı bir ekonomiye sahip, 1982'de Latin Amerika'nın en zengin ekonomisi olarak anılan Venezuela, ilk enflasyon krizini 1989'da (yüzde 84,5), daha sonra 1996'da (yüzde 99,9) yaşadı.

Venezuela'da 1998'de iktidara gelen sosyalist lider Hugo Chavez döneminde ekonomide iyileşme kaydedildi, 2010'da 8 bolivar bir dolardı.

Uzmanlar, Venezuela'da gelecek yıl fiyatların yüzde 2 bin oranında artabileceğini dile getiriyor.

Uluslararası Para Fonuna göre (IMF), Latin Amerika ülkesinde bu yıl enflasyon oranı yüzde 720 oldu.