Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentin merkezi Sintagma Meydanı'nda meclis binası karşısına kurdukları çadırlarda soğuk havaya rağmen geceyi geçiren sığınmacılar, yetkililerden net cevap gelene kadar açlık grevlerini sürdüreceklerini belirtiyor.

Sığınmacılar, sabırlarının tükendiğini ve endişeli olduklarını anlatarak aile birleştirme programı kapsamında uzun süren başvuru süreçlerinin ardından kabul edilmelerine rağmen aylardır beklemelerine itiraz ediyor.

Yunanistan'a yaklaşık 2 yıl önce eşi ve bir oğluyla gelen 56 yaşındaki Suriyeli Muhammed Salih, aile birleştirme programı için yaklaşık 7 ay önce onay aldıkları halde ailelerine hala kavuşamadıklarını söyledi.

Bir oğlu ve üç kızının Almanya'da bulunduğunu belirten Salih, "Yarımız orada yarımız burada. Sadece hakkımız olanı istiyoruz. Sadece bir aile olmak istiyoruz." dedi.

Salih, Yunan ve Alman yetkililerin sorumluluğu birbirlerine attıklarını dile getirerek "Almanya'ya gitmek için gerekli onayı aldık. Biletlerimizi de biz alırız ama kime gitsek bize beklememizi, daha sonra gelmemizi söylüyor. Birçok aile var bekleyen." diye konuştu.

Çocukları için endişelendiğini belirten Salih, "Ya başlarına bir şey gelirse biz buradayken? Bir an önce onlara kavuşmak istiyoruz. Savaşlardan kaçıp geldik buraya. Keyfimizden değil." ifadelerini kullandı.

Salih, sabırlarının tükendiğini, daha fazla beklemek istemediklerini vurgulayarak "Buraya, bir yetkili gelip bize cevap verene kadar bekleyeceğiz. Açlık grevimize devam edeceğiz." dedi.

"Gerekirse sonuna kadar devam edeceğiz"

Açlık grevine katılan 34 yaşındaki Suriyeli anne Hanadi Halo da yaklaşık 2 yıldır iki kızıyla Yunanistan'da bulunduğunu anlattı.

Kocasını ve oğlunu aylardır görmediğini söyleyen Halo, "Oğlum 13 yaşına girdi ve onu çok özlüyorum. Orada annesiz. Bensiz orada kalması ikimiz için de çok zor." diye konuştu.

Halo, yetkililerden bir an önce cevap beklediklerini dile getirerek "Neden gidemediğimizi bilmiyoruz. Burada bir yetkili bize bir şey söyleyene kadar buradan ayrılmayacağız. Aç kalmaya da gerekirse sonuna kadar devam edeceğiz." dedi.