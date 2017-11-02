Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kore'ye ziyarette bulunan Stoltenberg, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Herhangi bir saldırıyı engelleme ve karşılık verme konusunda kararlıyız. NATO, herhangi bir yerden gelecek balistik füze saldırılarına karşı hazırlıklı." dedi.

Kuzey Kore'nin Kuzey Amerika ve Avrupa'yı vurabilecek balistik füze geliştirdiğini kaydeden Stoltenberg, yine de NATO'nun Kuzey Kore'ye yönelik diplomatik, ekonomik ve siyasi yaptırımları kullanmaya odaklandığını ifade etti.

Stoltenberg ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha arasında yapılan toplantıda yeni bir ortaklık programı imzalandı.