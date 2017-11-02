Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya Ulusal Mahkeme Savcılığı, Belçika'da bulunan eski Katalan lider Carles Puigdemont ve 4 bakan hakkında Avrupa çapında tutuklama ve iade emri çıkarılmasını talep etti. İspanya Ulusal Mahkemesi de bu talebi kabul ederek ayrılıkçı siyasetçiler hakkında tutuklama emri çıkarılmasına karar verdi.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde bağımsızlık girişimlerinden dolayı "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan eski Katalonya özerk yönetimi hükûmetinin üyelerinin ifade verme işlemleri tamamlandı.

Eski Katalonya hükûmetinin 14 üyesinden 9'u Madrid'deki Ulusal Mahkeme'ye giderek ifade verdi. Ancak Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan eski Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Puigdemont ve diğer 4 eski Katalan bakan mahkemeye gitmedi.

Bunun üzerine Ulusal Mahkeme Savcılığı, mahkemedem Puigdemont ve diğer 4 eski Bakandan Antoni Comin (Sağlık), Clara Ponsati (Eğitim), LLuis Puig (Kültür) ve Meritxell Serret (Tarım) hakkında Avrupa çapında tutuklama ve iade emri çıkarılmasını istedi.

Eski bakanların tutuklanması istendi

Savcılık ayrıca, ifade veren ancak sadece avukatların sorularını yanıtlayan 8 eski Katalan bakanın tutuklu yargılanmalarını da talep etti.

Katalonya özerk yönetim parlamentosunun 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanını doğru bulmadığı için 26 Ekim'de istifa eden eski bakanlardan Santi Vila hakkında ise 50 bin avro kefalet şartıyla tutuksuz yargılanması talebinde bulunuldu.

Ulusal Mahkemenin bugün ilerleyen saatlerde kararını açıklaması bekleniyor. 9 eski bakan da karar henüz açıklanmadığından Ulusal Mahkemeden ayrılmadı.

Öte yandan, halen görevlerini sürdüren Katalonya Parlamentosu Başkanı Carme Forcadell ve Divan Kurulu'nun 5 üyesi hakkındaki soruşturma, savunma avukatlarının talebi üzerine 9 Kasım'a ertelendi.

Yüksek Mahkeme, mahkemeden ayrılıp Barselona'ya dönen Forcadell ve diğer 5 üyenin, 9 Kasıma kadar polis gözetiminde tutulmasına karar verdi.