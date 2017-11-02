İngiliz hükûmetini sarsan cinsel taciz iddialarına adı karışan  Fallon'un yerine, Muhafazakar Parti'nin parlamento grup başkanvekili Williamson  tayin edildi.

Fallon, The Sun gazetesinin manşetine taşınan, kabinedeki 6 bakanın  isminin karıştığı cinsel taciz iddialarına ilişkin haberin ardından dün istifa  etmişti. Haberde, 15 yıl önce yaşanan olayda Fallon'un, katıldığı bir yemekte  ellerini defalarca bir kadın radyo sunucusunun dizlerine koyduğunu itiraf ettiği  belirtilmişti.

Fallon, habere ilişkin yaptığı açıklamada, radyo sunucusu Julia  Hartley-Brewer'in dizlerine dokunduğunu ve bunun hemen ardından özür dilediğini  kaydetmişti.

Fallon istifa dilekçesinde, "Son günlerde, benim de daha önceden  yaptığım davranışlar da dahil olmak üzere bazı milletvekilleri hakkında birkaç  iddia öne sürüldü. Bunların birçoğu yanlış ancak geçmişte, temsil etmekten onur  duyduğum Silahlı Kuvvetlerde talep ettiğimiz yüksek standartların altına  düştüğümü kabul ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

May duruma el koydu

Başbakan Theresa May hafta başında cinsel taciz iddialarının gündemde  geniş yer bulmasının ardından parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nın Başkanı  John Bercow'a gönderdiği mektupta, milletvekillerinin davranışlarından endişe  duyan parlamento çalışanlarının şikayetlerini aktarabileceği bağımsız bir  platform kurmasını talep etmişti.

Cinsel taciz olaylarının artık daha fazla tolere edilmeyeceğinin  altını çizen May, ülkedeki diğer siyasi parti liderlerine yaptığı çağrıda da  cinsel tacizleri önleme hedefli mevcut uygulamaların sıkılaştırılmasına destek  istemişti.

İngiliz basını hafta sonunda, May hükûmetinde görev yapan Uluslararası  Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Mark Garnier'in sekreterine cinsel oyuncaklar  satın aldırttığını ve uygunsuz dil kullandığını yazmıştı. Hakkındaki iddiaların  doğru olduğunu açıklayan Garnier hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Basın ayrıca, Galler'den sorumlu eski Devlet Bakanı Stephen Crabb'in  de 2013'te parlamentodaki bir iş için mülakata gelen genç bir kadına cinsel  içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürmüştü.