Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kunar Valisi Vahidullah Klimzey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teslim olanların daha önce Kunar'ın Sukai ve Has ilçelerinde terör faaliyetleriyle meşgul olduğunu söyledi.

Militanların kendi istekleriyle yanlarındaki silahlarıyla teslim olduğunu belirten Klimzey, teslim olanların arasında örgütün bölgedeki yöneticilerinin de bulunduğunu kaydetti.

Klimzey, militanların, Barış Programına katılmasının bölgedeki güvenlik için önemli olduğunu belirterek diğer militanları da programa katılmaya çağırdı.

Afganistan'da 10 yıldan fazla zamandır süren savaşa siyasi çözüm bulmakla görevli Yüksek Barış Konseyi, "Barış Programı'' adı altında bir uygulama yürütüyor.

Hükümet, program çerçevesinde silahlarını bırakan militanlara maddi destek ve iş imkanı sağlıyor.